Спикер Палаты представителей Индонезии прибыла в Азербайджан

Спикер Палаты представителей Индонезии Пуан Махарани прибыла в Азербайджан с рабочим визитом для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Спикер Палаты представителей Индонезии Пуан Махарани прибыла в Азербайджан с рабочим визитом для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с индонезийской коллегой подчеркнула значимость Ассамблеи как ключевой парламентской платформы, объединяющей парламенты Азии. Было отмечено, что на 15-й пленарной сессии в Баку будут рассмотрены важные вопросы.

Стороны отметили роль подобных мероприятий в укреплении двусторонних связей, а также положительное влияние межпарламентского взаимодействия на развитие отношений между государствами. Подчеркнуто сотрудничество законодательных органов в рамках международных организаций, включая Межпарламентский союз, ПА ОИС и АПА.