Спикер: Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

«В рамках участия в мероприятиях, посвященных 30-летию Парламентской ассамблеи СНГ в Казахстане, я заявила, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению. Армения обязана выполнить требования этого заявления».

«В рамках участия в мероприятиях, посвященных 30-летию Парламентской ассамблеи СНГ в Казахстане, я заявила, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению. Армения обязана выполнить требования этого заявления».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

По ее словам, остатки армянской армии и незаконные армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана: «Азербайджан направил Армении предложения по нормализации отношений и в настоящее время ожидает ответа от Еревана».