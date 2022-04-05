О нас
Аудио новости

Спикер: Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

Спикер: Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с территории Азербайджана «В рамках участия в мероприятиях, посвященных 30-летию Парламентской ассамблеи СНГ в Казахстане, я заявила, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению. Армения обязана выполнить требования этого заявления».
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 11:34
Спикер: Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с территории Азербайджана

«В рамках участия в мероприятиях, посвященных 30-летию Парламентской ассамблеи СНГ в Казахстане, я заявила, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению. Армения обязана выполнить требования этого заявления».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

По ее словам, остатки армянской армии и незаконные армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана: «Азербайджан направил Армении предложения по нормализации отношений и в настоящее время ожидает ответа от Еревана».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Speaker: Remnants of Armenian army must be completely removed from Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Spiker: “Ermənistan ordusunun qalıqları Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmalıdır”

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi