Спикер ММ: Транспортно-коммуникационные проекты создадут дополнительные возможности для других стран

"Транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты будут способствовать миру, безопасности и развитию в регионе, а также создадут дополнительные возможности для всего тюркского мира и других стран".

"Транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты будут способствовать миру, безопасности и развитию в регионе, а также создадут дополнительные возможности для всего тюркского мира и других стран".

Как передает Report, об этом сообщила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

"Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления и реконструкции. Мы говорим сейчас о начале новых процессов в регионе. Строительство международного аэропорта в Физули и ввод в эксплуатацию аэропортов в Зангилане и Лачыне в будущем еще больше расширит транспортный потенциал региона", - сказала она.