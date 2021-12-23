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Спикер ММ: Транспортно-коммуникационные проекты создадут дополнительные возможности для других стран

Спикер ММ: Транспортно-коммуникационные проекты создадут дополнительные возможности для других стран "Транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты будут способствовать миру, безопасности и развитию в регионе, а также создадут дополнительные возможности для всего тюркского мира и других стран".
Милли Меджлис
23 декабря 2021 г. 21:13
Спикер ММ: Транспортно-коммуникационные проекты создадут дополнительные возможности для других стран

"Транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты будут способствовать миру, безопасности и развитию в регионе, а также создадут дополнительные возможности для всего тюркского мира и других стран".

Как передает Report, об этом сообщила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

"Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления и реконструкции. Мы говорим сейчас о начале новых процессов в регионе. Строительство международного аэропорта в Физули и ввод в эксплуатацию аэропортов в Зангилане и Лачыне в будущем еще больше расширит транспортный потенциал региона", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Nəqliyyat və kommunikasiya layihələri digər ölkələrə də əlavə imkanlar yaradacaq"

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