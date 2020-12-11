Спикер ММ: Никто не может говорить с Азербайджаном на языке силы

Этот парад вписан золотыми буквами в историю Азербайджана

"Вчера на площади Азадлыг прошел грандиозный Парад Победы. Этот парад вписан золотыми буквами в историю Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Спикер отметила, что весь мир в очередной раз увидел силу Азербайджанской армии: "Братская Турция была с нами с первых дней войны. Продемонстрированная на Параде Победы самая современная военная техника, самолеты и военные корабли показали, что никто не может говорить с Азербайджаном на языке силы и давления".