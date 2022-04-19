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Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли

Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли "В настоящее время в Азербайджане оперативно проводятся восстановительные работы по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли. Восстановление коммуникаций и реализуемые здесь проекты придадут импульс развитию всего региона.
Милли Меджлис
19 апреля 2022 г. 21:53
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли

"В настоящее время в Азербайджане оперативно проводятся восстановительные работы по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли. Восстановление коммуникаций и реализуемые здесь проекты придадут импульс развитию всего региона.

Как передает местное бюро Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Она рассказала о великой победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и поблагодарила Грузию за справедливую позицию и поддержку во время войны.

С.Гафарова сказала, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, освободив 20 процентов территории, оккупированной Арменией в течение почти 30 лет: "Наша страна выполнила документы, принятые рядом международных организаций, а также четыре резолюции Совета Безопасности ООН".

По ее словам, что во время оккупации Арменией азербайджанских территорий были разграблены все материальные и культурные ресурсы, разрушила города и села.

В свою очередь Папуашвили отметил, что сотрудничество между двумя странами вышло за региональные рамки на международный уровень, особенно в политических, экономических, транспортных, торговых и гуманитарных вопросах.

Он сказал, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга в международных организациях. Констатировав, что отношения между нашими народами имеют исторические корни, спикер выразил уверенность, что эти отношения будут развиваться и дальше. Папуашвили подчеркнул, что его страна всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Спикер высоко оценил восстановительную работу, проводимую Азербайджаном на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis sədri: “Azərbaycan məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması üçün sürətli bərpa işləri aparır”

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