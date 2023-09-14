Спикер Милли Меджлиса встретилась с президентом Венгрии

Председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова 14 сентября встретилась с президентом Венгрии Каталином Новаком.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 14 сентября встретилась с президентом Венгрии Каталиной Новак.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече Каталин Новак подчеркнула важность участия Азербайджана в V Будапештском демографическом саммите, который проведен по инициативе Венгрии – страны, глубоко чтящей семейные ценности.

Отметив высокий уровень отношений между Венгрией и Азербайджаном, Каталин Новак подчеркнула, что взаимные визиты способствуют дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, и отметила успешное взаимодействие Венгрии и Азербайджана в различных направлениях.

Коснувшись богатых национально-духовных ценностей азербайджанского народа, президент Каталин Новак подчеркнула, что венгерский народ, как и азербайджанский, придает большое значение семейным ценностям.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала президенту Венгрии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Заявив, что саммит является очень важным международным форумом, Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан высоко оценивает усилия Венгрии по защите и поддержке семей как основной ячейки общества.

Спикер Милли Меджлиса, ссылаясь на слова главы азербайджанского государства и венгерского премьер-министра Виктора Орбана о семейных ценностях, отметила, что позиции Азербайджана и Венгрии в этом вопросе совпадают. "Семейные ценности очень важны для азербайджанского общества и находятся под опекой государства", - отметила на встрече Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса напомнила о состоявшемся между главами государств Азербайджана и Венгрии обмене мнениями о развитии международного сотрудничества в области сохранения семейных ценностей.

На встрече было отмечено, что азербайджанский и венгерский народ разделяют схожие семейные ценности.

Стороны отметили насыщенность повестки двустороннего сотрудничества. Подчеркнуто, что Азербайджан и Венгрия активно сотрудничают в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, образовательной и других сферах. Сахиба Гафарова отметила, что между нашими странами развиваются отношения стратегического партнерства и дружбы. Было затронуто и успешное взаимодействие парламентов двух стран в рамках многих международных парламентских организаций.

Проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.