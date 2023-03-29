Спикер Милли Меджлиса связалась с семьей Фазиля Мустафы и поинтересовалась его состоянием

"Сегодня вечером в результате выстрела из огнестрельного оружия перед своим домом в Сабунчинском районе столицы был ранен депутат Фазиль Мустафа. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

"Сегодня вечером в результате выстрела из огнестрельного оружия перед своим домом в Сабунчинском районе столицы был ранен депутат Фазиль Мустафа. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело".

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

"По информации TƏBİB, Фазиль Мустафа получил пулевое ранение правого плеча и верхней трети правого бедра. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.

Отметим, что после получения информации о происшествии, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в настоящее время в командировке в городе Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) для участия в заседании высокого уровня, которое состоится в Генеральной Ассамблее ООН, связалась с семьей Фазиля Мустафы и поинтересовалась его состоянием", - говорится в заявлении.