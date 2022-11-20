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Спикер Милли Меджлиса совершила визит в Камбоджу

Спикер Милли Меджлиса совершила визит в Камбоджу Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила визит в Королевство Камбоджа.
Милли Меджлис
20 ноября 2022 г. 19:42
Спикер Милли Меджлиса совершила визит в Камбоджу

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила визит в Королевство Камбоджа.

Как передает Report со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью ММ, в международном аэропорту Пномпеня нашу делегацию встретили посол Азербайджана в Королевстве Камбоджа Шовги Мехдизаде, депутаты Национального собрания Камбоджи Кер Чанмони, Ман Нави, Мак Ванстиха, Ти Сочун и другие официальные лица.

В рамках визита наша делегация примет участие в 43-й сессии Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Запланирован ряд встреч спикера Милли Меджлиса с официальными лицами Королевства Камбоджа и руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии.

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