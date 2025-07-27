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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с рабочим визитом

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с рабочим визитом Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с рабочим визитом
Милли Меджлис
27 июля 2025 г. 15:57
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с рабочим визитом

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 27-го июля прибыла в город Женеву в Швейцарской Конфедерации для участия в 6-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов и в 15-м Саммите Женщин-Спикеров Парламентов Межпарламентского Союза.

Как передает Report, в аэропорту Женевы спикера Милли Меджлиса встречали посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при Женевском бюро ООН Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступления спикера Милли Меджлиса на мероприятиях и ряд её встреч с главами делегаций.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of Milli Majlis Sahiba Gafarova arrives in Geneva on working visit
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə işgüzar səfərdədir

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