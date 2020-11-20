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Спикер Милли Меджлиса: С самого начала конфликта Франция заняла предвзятую позицию

Спикер Милли Меджлиса: С самого начала конфликта Франция заняла предвзятую позицию Совместное заявление было поддержано многими странами, однако были и недовольные
Милли Меджлис
20 ноября 2020 г. 11:56
Спикер Милли Меджлиса: С самого начала конфликта Франция заняла предвзятую позицию
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"10 ноября было подписано совместное заявление, положившее конец армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту".

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила спикер Сахиба Гафарова.

По словам спикера, сегодня Азербайджанская армия вошла в Агдам: "Поздравляю всех с этим событием. Совместное заявление было поддержано многими странами, однако были и недовольные. Франция с самого начала конфликта заняла предвзятую позицию. В Сенате Франции предложена резолюция в связи с незаконной "структурой” на территории Азербайджана. Перечисленные факты свидетельствуют о приверженности Франции предвзятой позиции. Это противоречит обязательствам Франции в рамках международного права. Мандат посредника зиждется на международном праве. Члены Национальной ассамблеи Франции и рабочей группы также должны обратить внимание на этот вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: "Fransa münaqişənin ilk günündən qərəzli mövqe tutub"

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