Спикер Милли Меджлиса: С самого начала конфликта Франция заняла предвзятую позицию

Совместное заявление было поддержано многими странами, однако были и недовольные

"10 ноября было подписано совместное заявление, положившее конец армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту".

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила спикер Сахиба Гафарова.

По словам спикера, сегодня Азербайджанская армия вошла в Агдам: "Поздравляю всех с этим событием. Совместное заявление было поддержано многими странами, однако были и недовольные. Франция с самого начала конфликта заняла предвзятую позицию. В Сенате Франции предложена резолюция в связи с незаконной "структурой” на территории Азербайджана. Перечисленные факты свидетельствуют о приверженности Франции предвзятой позиции. Это противоречит обязательствам Франции в рамках международного права. Мандат посредника зиждется на международном праве. Члены Национальной ассамблеи Франции и рабочей группы также должны обратить внимание на этот вопрос".