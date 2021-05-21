Спикер Милли Меджлиса: Резолюция Европарламента - просто клочок бумаги

Европарламент молчал о судьбе более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев

"Вчера в Европарламенте была принята резолюция с призывом к Азербайджану освободить армянских "военнопленных". Выдвинутые в этой резолюции утверждения не отражают реальности".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

"Европейский парламент остался безучастным к судьбе более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев. Указанная резолюция также не имеет для нас никакого значения. Это просто клочок бумаги", - добавила она.