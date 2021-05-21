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Спикер Милли Меджлиса: Резолюция Европарламента - просто клочок бумаги

Спикер Милли Меджлиса: Резолюция Европарламента - просто клочок бумаги Европарламент молчал о судьбе более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев
Милли Меджлис
21 мая 2021 г. 11:47
Спикер Милли Меджлиса: Резолюция Европарламента - просто клочок бумаги
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"Вчера в Европарламенте была принята резолюция с призывом к Азербайджану освободить армянских "военнопленных". Выдвинутые в этой резолюции утверждения не отражают реальности".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

"Европейский парламент остался безучастным к судьбе более миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев. Указанная резолюция также не имеет для нас никакого значения. Это просто клочок бумаги", - добавила она.

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Версия на английском языке Milli Majlis Speaker : European Parliament resolution is a piece of paper
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis sədri: "Avropa Parlamentinin qətnaməsi bir kağız parçasıdır"

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