Спикер Милли Меджлиса рассказала о Бакинской декларации

"В Бакинской декларации Азербайджан поздравляется с победой в 44-дневной Отечественной войне".

"В Бакинской декларации Азербайджан поздравляется с победой в 44-дневной Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, документ также призывает к восстановлению освобожденных районов и в нем выражена решительная поддержка созданию Зангезурского коридора.

Бакинская декларация была подписана 17 мая на Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Документ подписали лидеры парламентов Азербайджана, Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.