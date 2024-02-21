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Спикер Милли Меджлиса проинформировала оманского коллегу о работах на освобожденных территориях

Спикер Милли Меджлиса проинформировала оманского коллегу о работах на освобожденных территориях Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с главой Оманского парламента Шейхом Халидом Ибн Хилалом Аль-Муаввали, который находится с визитом в нашей стране для участия в 14-м пленарном заседании Азиатской Парламентск
Милли Меджлис
21 февраля 2024 г. 21:57
Спикер Милли Меджлиса проинформировала оманского коллегу о работах на освобожденных территориях

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с главой Оманского парламента Шейхом Халидом Ибн Хилалом Аль-Муаввали, который находится с визитом в нашей стране для участия в 14-м пленарном заседании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, спикер С.Гафарова отметила, что общие религиозные и культурные ценности между двумя народами создают прочную основу для развития отношений наших стран. Председатель Милли Меджлиса отметила роль парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений и рассказала о возможностях углубления связей между законодательными органами двух стран.

С.Гафарова акцентировала внимание на то, что азербайджанские земли на протяжении 30 лет были оккупированы Арменией, за эти годы не были выполнены международные резолюции о немедленном и безоговорочном освобождении этих территорий от оккупации, и в 2020 году наша страна своими усилиями освободила территории. Гостю была предоставлена подробная информация о строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях.

Председатель Совета Ассамблеи Омана отметил, что это его первый визит в Азербайджан и город Баку произвел неизгладимое впечатление на членов делегации. Гость рассказал, что позитивные политические отношения между двумя странами создают хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений во многих сферах, в том числе для увеличения товарооборота, дальнейшего развития туристических связей.

Стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova omanlı həmkarını azad olunmuş ərazilərimizdəki quruculuq işləri barədə məlumatlandırıb

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