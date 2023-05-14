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Спикер Милли Меджлиса проинформировала главу Арабского парламента о работах на освобожденных территориях

Спикер Милли Меджлиса проинформировала главу Арабского парламента о работах на освобожденных территориях Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Арабского парламента Аделем Бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми, который находится с визитом в стране, подробно проинформировала его о масштабных восстановительных и строительных работах, п
Милли Меджлис
14 мая 2023 г. 17:27
Спикер Милли Меджлиса проинформировала главу Арабского парламента о работах на освобожденных территориях

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с председателем Арабского парламента Аделем Бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми, который находится с визитом в нашей стране, подробно проинформировала его о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Об этом Report сообщили в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

Председатель азербайджанского парламента напомнила, что Азербайджан предложил Армении мир на основе пяти общепризнанных принципов международного права.

Было отмечено, что подписание мирного соглашения - единственный способ достижения мира, стабильности и процветания в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Ərəb Parlamentinin sədrinə azad olunmuş ərazilərdəki bərpa və quruculuq barədə məlumat verib

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