Спикер Милли Меджлиса проинформировала главу Арабского парламента о работах на освобожденных территориях

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с председателем Арабского парламента Аделем Бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми, который находится с визитом в нашей стране, подробно проинформировала его о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.
Об этом
Председатель азербайджанского парламента напомнила, что Азербайджан предложил Армении мир на основе пяти общепризнанных принципов международного права.
Было отмечено, что подписание мирного соглашения - единственный способ достижения мира, стабильности и процветания в регионе.