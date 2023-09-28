Спикер ММ приняла участие в открытии конференции глав парламентов стран-членов Совета Европы

Продолжается рабочий визит в Ирландию председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой. 28-го сентября глава азербайджанского парламента приняла участие в церемонии открытия Конференции спикеров европейских парламентов.

Продолжается рабочий визит в Ирландию председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой. 28-го сентября глава азербайджанского парламента приняла участие в церемонии открытия Конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в начале прошли вступительные обсуждения на тему "Риторика ненависти и угрозы насилия в отношении избранных представителей".

На открытии выступили председатель Палаты представителей парламента Ирландии Шон О’Фергейл, председатель Сената парламента этой страны Джерри Баттимер, президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, генеральный секретарь Европейского Совета Мария Печинович-Бурич и другие официальные лица.

Отметим, что конференция продолжает свою работу. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также выступит на ней с речью.