Спикер Милли Меджлиса: Права западных азербайджанцев будут восстановлены

"Права западных азербайджанцев будут восстановлены".

Права западных азербайджанцев будут восстановлены.

Как передает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила в ходе выступления на 13-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Турции.

Председатель парламента Азербайджана довела до внимания участников обстоятельства изгнания азербайджанцев из Армении еще до начала конфликта.

По словам Сахибы Гафаровой, на протяжении всего прошлого века азербайджанцы подвергались депортации из Армении.

Спикер Милли Меджлиса также рассказала о проводимой армянской стороной политике по уничтожению азербайджанского историко-культурного наследия, а также изменения топонимов.