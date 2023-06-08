Сахиба Гафарова поздравила нового председателя Великого национального собрания Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо председателю Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу.
Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, С.Гафарова от своего имени и имени депутатов Милли Меджлиса поздравила Н.Куртулмуша с назначением на должность председателя Великого национального собрания Турции.
В письме говорится, что стратегический союз между нашими странами, руководствующимися лозунгом "Один народ, два государства", успешно развиваются как в сфере межпарламентских связей, так и во всех других сферах.
Спикер Милли Меджлиса пригласила Нумана Куртулмуша посетить Азербайджан с визитом.
В тот же день состоялась телефонная беседа С.Гафаровой с Н.Куртулмушем.
В ходе телефонной беседы спикер Милли Меджлиса вновь поздравила председателя парламента Турции, пожелала ему успехов в будущей деятельности во имя благосостояния наших народов.
Председатель Великого народного собрания Турции выразил признательность за поздравления, отметил, что приложит все усилия для того, чтобы связи между Милли Меджлисом и ВНСТ и впредь развивались по восходящей.