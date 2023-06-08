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Сахиба Гафарова поздравила нового председателя Великого национального собрания Турции

Сахиба Гафарова поздравила нового председателя Великого национального собрания Турции Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо председателю Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу.
Милли Меджлис
8 июня 2023 г. 15:55
Сахиба Гафарова поздравила нового председателя Великого национального собрания Турции

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо председателю Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу.

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, С.Гафарова от своего имени и имени депутатов Милли Меджлиса поздравила Н.Куртулмуша с назначением на должность председателя Великого национального собрания Турции.

В письме говорится, что стратегический союз между нашими странами, руководствующимися лозунгом "Один народ, два государства", успешно развиваются как в сфере межпарламентских связей, так и во всех других сферах.

Спикер Милли Меджлиса пригласила Нумана Куртулмуша посетить Азербайджан с визитом.

В тот же день состоялась телефонная беседа С.Гафаровой с Н.Куртулмушем.

В ходе телефонной беседы спикер Милли Меджлиса вновь поздравила председателя парламента Турции, пожелала ему успехов в будущей деятельности во имя благосостояния наших народов.

Председатель Великого народного собрания Турции выразил признательность за поздравления, отметил, что приложит все усилия для того, чтобы связи между Милли Меджлисом и ВНСТ и впредь развивались по восходящей.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yeni sədrini təbrik edib

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