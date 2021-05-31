Спикер Милли Меджлиса посетит Пакистан

С 31 мая по 4 июня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетит Исламскую Республику Пакистан с рабочим и официальным визитом.

С 31 мая по 4 июня парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетит Исламскую Республику Пакистан с рабочим и официальным визитом.

По сообщению Report, в состав делегации войдут председатели парламентских комитетов - Ганира Пашаева, Таир Миркишили, заместители председателей комитетов Малахат Ибрагимгызы и Таир Керимли, депутат Ильхам Мамедов, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита наша делегация примет участие во второй генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, которая состоится в Исламабаде. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступит на конференции.

Запланированы встречи спикера Милли Меджлиса с руководителями делегаций.

В рамках официального визита, который начнется 3 июня по приглашению пакистанской стороны, предусмотрены встречи Сахибы Гафаровой с президентом, премьер-министром, председателем Сената, спикером Национальной ассамблеи и членами рабочей группы по межпарламентским связям.