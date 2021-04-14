Спикер Милли Меджлиса отправляется с визитом в Россию

Визит завершится 16 апреля

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отбудет 14 апреля в Санкт-Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ).

Как передает Report, в делегацию входят депутаты Низами Сафаров, Арзу Нагиев, Амина Агазаде, Михаил Забелин, Эмин Гаджиев, руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках сессии состоятся заседание Совета МПА СНГ, 52-е заседание и заседания постоянных комиссий.

Сначала на заседании Совета, которое состоится в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, рассмотрят вопросы, которые будут обсуждаться на сессии, а на пленарном заседании пройдут обсуждения на тему "Правовое регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств-участников СНГ в этом процессе". Наши депутаты примут участие в обсуждениях вопросов на заседаниях постоянных комиссий организации.

Делегация парламента Азербайджана примет также участие в международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

В рамках сессии ожидается ряд встреч председателя Милли Меджлиса с руководителями участвующих в мероприятии делегаций.

Визит завершится 16 апреля.