О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикер Милли Меджлиса отправляется с визитом в Россию

Спикер Милли Меджлиса отправляется с визитом в Россию Визит завершится 16 апреля
Милли Меджлис
14 апреля 2021 г. 10:08
Спикер Милли Меджлиса отправляется с визитом в Россию
0 : 00
0 : 00

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отбудет 14 апреля в Санкт-Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ).

Как передает Report, в делегацию входят депутаты Низами Сафаров, Арзу Нагиев, Амина Агазаде, Михаил Забелин, Эмин Гаджиев, руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках сессии состоятся заседание Совета МПА СНГ, 52-е заседание и заседания постоянных комиссий.

Сначала на заседании Совета, которое состоится в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, рассмотрят вопросы, которые будут обсуждаться на сессии, а на пленарном заседании пройдут обсуждения на тему "Правовое регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств-участников СНГ в этом процессе". Наши депутаты примут участие в обсуждениях вопросов на заседаниях постоянных комиссий организации.

Делегация парламента Азербайджана примет также участие в международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

В рамках сессии ожидается ряд встреч председателя Милли Меджлиса с руководителями участвующих в мероприятии делегаций.

Визит завершится 16 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Speaker Sahiba Gafarova visits Russia 
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova bu gün Rusiyaya səfər edəcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi