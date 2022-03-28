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Спикер Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в Казахстане

Спикер Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в Казахстане 28 марта парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с рабочим визитом в Казахстан для участия в мероприятиях по случаю 30-летия МПА СНГ.
Милли Меджлис
28 марта 2022 г. 17:45
Спикер Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в Казахстане

28 марта парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с рабочим визитом в Казахстан для участия в мероприятиях по случаю 30-летия МПА СНГ.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Алматы делегацию встретили генсек МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, депутаты парламента Казахстана, посол нашей страны в Казахстане Агалар Атамогланов и другие официальные лица.

В рамках визита ожидается выступление спикера Милли Меджлиса на заседании совета МПА СНГ, а также проведение встреч с руководителями участвующих в мероприятиях делегаций.

Рабочий визит завершится 29 марта.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Qazaxıstanda işgüzar səfərdədir

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