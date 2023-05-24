Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретится с президентом и председателем Нацассамблеи Сербии

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, 24 мая прибыла с официальным визитом в столицу Республики Сербия Белград. В рамках визита спикер азербайджанского парламента встретится с президентом Сербии, председателем парламента этой страны.
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В международном аэропорту Белграда им. Никола Тесла азербайджанских парламентариев встречали глава группы дружбы с Азербайджаном в Народной скупщине Душан Марич и посол Азербайджана в Белграде Камиль Хасиев.
В рамках визита также запланированы встречи лидера Милли Меджлиса с премьер-министром страны, посещение делегацией памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и её же участие в мероприятии, посвященном 28 мая – Дню независимости Азербайджанской Республики.