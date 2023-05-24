Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретится с президентом и председателем Нацассамблеи Сербии

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, 24 мая прибыла с официальным визитом в столицу Республики Сербия Белград. В рамках визита спикер азербайджанского парламента встретится с прези

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, 24 мая прибыла с официальным визитом в столицу Республики Сербия Белград. В рамках визита спикер азербайджанского парламента встретится с президентом Сербии, председателем парламента этой страны.

Как сообщили Report в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в делегацию, кроме прочих, входят председатель парламентского комитета Садиг Гурбанов, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Сербией Малахат Ибрагимгызы и депутат Алиаббас Салахзаде.

В международном аэропорту Белграда им. Никола Тесла азербайджанских парламентариев встречали глава группы дружбы с Азербайджаном в Народной скупщине Душан Марич и посол Азербайджана в Белграде Камиль Хасиев.

В рамках визита также запланированы встречи лидера Милли Меджлиса с премьер-министром страны, посещение делегацией памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и её же участие в мероприятии, посвященном 28 мая – Дню независимости Азербайджанской Республики.