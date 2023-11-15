Спикер Милли Меджлиса Азербайджана прибыла с рабочим визитом в Кыргызстан

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ (ПА СНГ).

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ (ПА СНГ).

Как передает Report , об этом сообщили в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В делегации представлены депутаты Михаил Забелин, Расим Мусабеков, Низами Сафаров, Эмин Гаджиев и другие официальные лица.

В Международном аэропорту "Манас-2" в Бишкеке делегацию встретили заместитель председателя Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Нурбек Садыгалиев, заместитель министра иностранных дел Авазбек Атаханов, генеральный секретарь Совета ПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гандилов, постоянный представитель Милли Меджлиса в ПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.