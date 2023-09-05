Спикер: Лачынская дорога и сейчас открыта, ни о какой блокаде не может быть и речи

Спикер: Лачынская дорога и сейчас открыта, ни о какой блокаде не может быть и речи

"Лачынская дорога и сейчас открыта, ни о какой блокаде не может быть и речи".

https://static.report.az/photo/dbf244e5-1bad-3ae2-92fa-abdff444e7f9.jpeg https://static.report.az/photo/dbf244e5-1bad-3ae2-92fa-abdff444e7f9.jpeg