Спикер: Цель документа "О Дне независимости" - восстановление исторической справедливости

"Основная цель нового законопроекта "О Дне независимости" - восстановить историческую справедливость".

"Основная цель нового законопроекта "О Дне независимости" - восстановить историческую справедливость".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

Отметим, согласно проекту, День Республики, который отмечается 28 мая, переименовывается в День независимости, а День государственной независимости (18 ноября) в День восстановления независимости.

Эти дни будут отмечаться ежегодно как праздник. День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости - рабочим днем.