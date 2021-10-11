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Спикер: Цель документа "О Дне независимости" - восстановление исторической справедливости

Спикер: Цель документа "О Дне независимости" - восстановление исторической справедливости "Основная цель нового законопроекта "О Дне независимости" - восстановить историческую справедливость".
Милли Меджлис
11 октября 2021 г. 12:17
Спикер: Цель документа О Дне независимости - восстановление исторической справедливости
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"Основная цель нового законопроекта "О Дне независимости" - восстановить историческую справедливость".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

Отметим, согласно проекту, День Республики, который отмечается 28 мая, переименовывается в День независимости, а День государственной независимости (18 ноября) в День восстановления независимости.

Эти дни будут отмечаться ежегодно как праздник. День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости - рабочим днем.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Müstəqillik Günü haqqında” layihənin məqsədi tarixi ədaləti bərpa etməkdir”

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