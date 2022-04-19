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Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники

Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники "Армения умышленно разрушила все наши города и села, совершила акты вандализма в отношении всех наших исторических, культурных и религиозных памятников. На освобожденных от оккупации территориях многое предстоит сделать".
Милли Меджлис
19 апреля 2022 г. 21:00
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники

"Армения умышленно разрушила все наши города и села, совершила акты вандализма в отношении всех наших исторических, культурных и религиозных памятников. На освобожденных от оккупации территориях многое предстоит сделать".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова после встречи со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили.

"В настоящее время Азербайджан за счет своих возможностей осуществляет обширные строительно-восстановительные работы на освобожденных территориях. Восстанавливается вся инфраструктура, строятся новые города, села”, - сообщила она.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Ermənistan bütün tarixi, mədəni və dini abidələrimizi vandalizmə məruz qoyub”

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