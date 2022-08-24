Спецпредставитель президента Кореи прибыл в Азербайджан

18:23

24 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе со специальным представителем Президента Республики Корея, председателем Специального комитета по поддержке проведения Всемирной выставки “Expo 2030” в городе Бусан, председателем группы межпарламентской дружбы Корея-Азербайджан Со Бьонг-Суном.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, отметив, что рада приветствовать гостей в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что этот визит внесет вклад в развитие взаимных отношений. Спикер парламента отметила развитие сотрудничества между нашими странами в различных сферах. Председатель Милли Меджлиса особо подчеркнула, что в этом году исполнилось 30 лет создания дипломатических отношений между нашими странами.

Сахиба Гафарова отметила значение взаимных визитов глав государств и высокопоставленных лиц в углублении связей между нашими странами и народами, особо подчеркнула визиты Президента Ильхама Алиева в Корею.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что на освобожденных от оккупации территориях после Отечественной войны по инициативе Президента Ильхама Алиева реализуются концепции "Умный город" и "Умное село", в том числе "Зеленые энергетические зоны", отметила заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с компаниями Кореи в этих сферах. Сахиба Гафарова отметила, что в селе Агалы, освобожденном от оккупации Зангиланского района, завершился проект "Умное село", и стартовал процесс возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

Сказав, что межпарламентские связи являются важной частью межгосударственных отношений, Сахиба Гафарова рассказала о деятельности групп дружбы в законодательных органах двух стран, выразила удовлетворение от взаимного сотрудничества депутатов, отметила важность дальнейшего развития этих связей.

На встрече председатель Милли Меджлиса проинформировала об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, а также продолжительных усилиях по созданию устойчивого мира в регионе. Она сказала, что в настоящее время на азербайджанских территориях проводится работа по устранению тяжелых последствий 30-летней армянской оккупации, в эти места возвращается новая жизнь. Председатель Милли Меджлиса довела до внимания гостей, что хотя со времени окончания войны прошло два года, Армения уклоняется от выполнения условий трехстороннего Заявления, в частности препятствует усилиям по открытию Зангезурского коридора. Однако Азербайджан – сторонник мира, и мы верим, что скоро между двумя странами будет подписан мирный договор.

Выразив признательность за встречу, специальный представитель Президента Республики Корея, председатель группы межпарламентской дружбы Корея-Азербайджан Со Бьонг-Су отметил, что был в Азербайджане в 2009 году, и сказал, что восхищен стремительным развитием нашей страны под руководством Президента Азербайджанской Республики за минувший период. Гость отметил, что Республика Корея придает большое значение Азербайджану, руководство Кореи заинтересовано в дальнейшем углублении связей с нашей страной во всех сферах.

Со Бьонг-Су выразил заинтересованность правительства Кореи в реализации проектов в сфере экологии, изменения климата и «умный город». Говоря о важности дальнейшего развития межпарламентских связей, гость подчеркнул необходимость интенсивности взаимных визитов для этого.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече участвовали руководитель рабочей группы по азербайджано-корейским межпарламентским связям Малик Гасанов, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, посол Республики Корея в нашей стране Ли Ин-Йонг и другие официальные лица.