Специалистам, занятым на освобожденных территориях, будет назначено единовременное пособие

Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, предлагается внести поправку в статью 7 (Условия назначения пособий) закона "О социальных пособиях".
С учетом поправки, пособие для поддержки материально-бытовых условий специалиста будет определяться в случае трудового договора, заключенного на срок не менее 1 года для работы на освобожденных территориях Азербайджана.
Специалистам, занятым на освобожденных территориях, будет назначено единовременное пособиеСпециалистам, занятым на освобожденных территориях, будет назначено единовременное пособие Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана. Как сообщает Report, предлагается внести поправку в статью 7 (Условия назначения пособий) закона "О социальных пособиях". С уче
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 12:06
https://static.report.az/photo/c42de254-ef0d-3b24-983c-88045e615deb.jpg
Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislərə birdəfəlik müavinət veriləcək