Специалистам, занятым на освобожденных территориях, будет назначено единовременное пособие

Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана. Как сообщает Report, предлагается внести поправку в статью 7 (Условия назначения пособий) закона "О социальных пособиях". С уче

Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.



Как сообщает Report, предлагается внести поправку в статью 7 (Условия назначения пособий) закона "О социальных пособиях".



С учетом поправки, пособие для поддержки материально-бытовых условий специалиста будет определяться в случае трудового договора, заключенного на срок не менее 1 года для работы на освобожденных территориях Азербайджана.