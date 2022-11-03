Специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен дополнительный отпуск

Специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет предоставлен дополнительный отпуск.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается добавить новую статью в Трудовой кодекс.
Согласно поправке, специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, будет предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней, независимо от продолжительности основного и дополнительного отпуска.
В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года