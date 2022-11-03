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Специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен дополнительный отпуск

Специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен дополнительный отпуск Специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет предоставлен дополнительный отпуск.
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 12:08
Специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен дополнительный отпуск

Специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет предоставлен дополнительный отпуск.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается добавить новую статью в Трудовой кодекс.

Согласно поправке, специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, будет предоставлен дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней, независимо от продолжительности основного и дополнительного отпуска.

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года

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