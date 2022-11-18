Созданы новые рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям.
Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был обсужден проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям".
Согласно проекту, депутат Рамин Мамедов назначен руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Камбоджа, депутат Машхур Мамедов - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Сингапур, Зияфат Аскеров - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Тунис, Захид Орудж - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Монголия.
Документ был поставлен на голосование и принят.