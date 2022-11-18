Созданы новые рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям

Созданы новые рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Созданы новые рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был обсужден проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям".

Согласно проекту, депутат Рамин Мамедов назначен руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Камбоджа, депутат Машхур Мамедов - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Сингапур, Зияфат Аскеров - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Тунис, Захид Орудж - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Монголия.

Документ был поставлен на голосование и принят.