Депутат: Создание Национальной обсерватории внесет большой вклад в экономику и социальную защиту

"Создание Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты имеет большую значимость. Поэтому я положительно оцениваю указ президента Ильхама Алиева в связи с этим".

Об этом Report заявил член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он отметил, что одним из вопросов, предусмотренных в "Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана" является изучение социальной защиты и рынка труда и определение будущих перспектив:

"Одна из важных предстоящих задач связана с решением вопросов безработицы и занятости. Во всем мире этот вопрос продолжает оставаться проблемой. Растет численность населения мира, ограничиваются возможности создания новых рабочих мест. Внедрение современных технологий сокращает нужду в рабочей силе, происходят новые сокращения. В таких условиях следует выбрать такой оптимальный вариант, чтобы обеспечить людей работой, и развивать экономику. Нужно учитывать, что ежегодно население Азербайджана растет на 100-110 тысяч человек. На рынке труда ежегодно должно создаваться минимум 100 тыс. новых рабочих мест. Нужно учитывать и закрывающиеся рабочие места. По какому направлению, где должны открываться запланированные рабочие места? Для изучения этого имелась необходимость в создании юридического лица публичного права научно-исследовательского характера".

Депутат Муса Гулиев "По какому направлению, где должны открываться запланированные рабочие места? Для изучения этого имелась необходимость в создании юридического лица публичного права научно-исследовательского характера".

М.Гулиев отметил, что социальная защита – многополосная политическая платформа, здесь важно предварительное прогнозирование, определение и внедрение трендов в ведущей сфере: "Создание Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты было очень важно. Думаю, это внесет большой вклад в экономику и политику социальной защиты".

Напомним, что 4 июля президент Ильхам Алиев подписал указ "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты" при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.