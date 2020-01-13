Создан независимый медиа-центр ЦИК "Выборы-2020"

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Создан независимый медиа-центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) "Выборы-2020".

Как сообщает Report, сегодня с участием председателя ЦИК Мазахира Панахова и членов Центризбиркома состоялось открытие независимого медиа-центра.

Глава ЦИК Мазахир Панахов, ознакомившийся с условиями, созданными в независимом медиа-центре "Выборы-2020" для упрощенного доступа к информации местными и зарубежными СМИ, дал рекомендации для повышения качества и эффективности оказываемых субъектам выборов услуг.

Председатель ЦИК заявил журналистам о том, что в данном центре, который будет беспрерывно работать в период выборов в Милли Меджлис, созданы условия для проведения пресс-конференций и выступлений с заявлениями: "Сайт независимого медиа-центр "Выборы-2020" - www.secki-2020.az уже функционирует на азербайджанском, русском и английском языках. На странице размещается информация о ходе избирательного процесса, отзывы полномочных лиц и экспертов, заявления и высказывания. Также там представлены фотографии и видео, относящиеся к выборам".