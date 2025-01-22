Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом

В Азербайджане создается рабочая группа по межпарламентским связям с Султанатом Оман.

Как сообщает Report, в связи с этим в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по межпарламентским связям" будут внесены изменения.

Согласно проекту, обсужденному на сегодняшнем заседании Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем рабочей группы назначена депутат Сабина Салманова.

После обсуждений проект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.