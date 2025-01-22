О нас

Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом

Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 14:12
Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Оманом

В Азербайджане создается рабочая группа по межпарламентским связям с Султанатом Оман.

Как сообщает Report, в связи с этим в решение Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по межпарламентским связям" будут внесены изменения.

Согласно проекту, обсужденному на сегодняшнем заседании Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем рабочей группы назначена депутат Сабина Салманова.

После обсуждений проект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and Oman to establish working group on inter-parliamentary relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Oman Sultanlığı parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu yaradılır

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi