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Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса пройдет в Шуше

Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса пройдет в Шуше Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией пройдет в Шуше.
Милли Меджлис
7 апреля 2022 г. 20:08
Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса пройдет в Шуше

Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией пройдет в Шуше.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены два вопроса.

1. Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики, правительством Республики Грузия об обучении сил специального назначения ”Кавказский орел”.

2. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitələrinin sabahkı birgə iclası Şuşada keçiriləcək

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