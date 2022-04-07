Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса пройдет в Шуше

Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией пройдет в Шуше.

Совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также обороне, безопасности и борьбе с коррупцией пройдет в Шуше.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены два вопроса.

1. Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики, правительством Республики Грузия об обучении сил специального назначения ”Кавказский орел”.

2. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании".