Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями

Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями.

Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями.

Как сообщает Report, в связи с этим была предложена поправка в "Положение о Совете управления государственной службой".

Согласно поправке, в положение добавляется новая статья. Тем самым расширяются полномочия Совета.

Согласно новой статье, Совет управления госслужбой будет рассматривать обращения государственных служащих или госорганов, а также лиц, уволенных с государственной службы, по спорным вопросам, касающимся исчисления трудового стажа в соответствии с законом "О государственной службе" и др. вопросы.

Милли Меджлис принял проект поправок в "Положение о Совете управления государственной службой" в III чтении.