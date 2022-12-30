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Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями

Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями.
Милли Меджлис
30 декабря 2022 г. 12:55
Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями

Совет управления государственной службой наделен новыми полномочиями.

Как сообщает Report, в связи с этим была предложена поправка в "Положение о Совете управления государственной службой".

Согласно поправке, в положение добавляется новая статья. Тем самым расширяются полномочия Совета.

Согласно новой статье, Совет управления госслужбой будет рассматривать обращения государственных служащих или госорганов, а также лиц, уволенных с государственной службы, по спорным вопросам, касающимся исчисления трудового стажа в соответствии с законом "О государственной службе" и др. вопросы.

Милли Меджлис принял проект поправок в "Положение о Совете управления государственной службой" в III чтении.

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