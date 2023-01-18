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Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией

Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Милли Меджлис
18 января 2023 г. 16:12
Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, в повестку заседания были включены 9 вопросов.

В ходе заседания было отмечено, что в план законодательных работ на 2023 год также вносится новый законопроект "О статусе военнослужащих".

По словам председателя комитета Зияфета Аскерова, новый законопроект требует финансовых ресурсов, о чем был проинформирован министр финансов Самир Шарифов: "Скорее всего, законопроект "О статусе военнослужащих" будет принят в ходе весенней или осенней сессии Милли Меджлиса".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin iclası keçirilib

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