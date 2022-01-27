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Состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

Состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса 27 января состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
27 января 2022 г. 14:37
Состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

27 января состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании председатель комиссии Эльдар Ибрагимов рассказал о важности принятия в прошлом году Положения о Дисциплинарной комиссии.

Эльдар Ибрагимов отметил, что все поступающие в комиссию вопросы были тщательно изучены, приняты соответствующие меры со строгим соблюдением законодательства. В том числе комиссия дала положительное заключение на вопрос о прекращении депутатского иммунитета парламентария по 55-му Хачмазскому городскому избирательному округу Эльданиза Салимова.

По его словам, за отчетный период в Дисциплинарную комиссию поступило 20 обращений от граждан.

На заседании был заслушан отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за прошедший год.

Зампред комиссии Фазаил Агамалы, депутаты Хикмет Мамедов, Малахат Ибрагимгызы, Насиб Махамалиев, Низами Сафаров и Мадар Мусаев высоко оценили деятельность комиссии за последний год и представленный отчет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin İntizam komissiyasının iclası keçirilib

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