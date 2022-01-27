Состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

27 января состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

27 января состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании председатель комиссии Эльдар Ибрагимов рассказал о важности принятия в прошлом году Положения о Дисциплинарной комиссии.

Эльдар Ибрагимов отметил, что все поступающие в комиссию вопросы были тщательно изучены, приняты соответствующие меры со строгим соблюдением законодательства. В том числе комиссия дала положительное заключение на вопрос о прекращении депутатского иммунитета парламентария по 55-му Хачмазскому городскому избирательному округу Эльданиза Салимова.

По его словам, за отчетный период в Дисциплинарную комиссию поступило 20 обращений от граждан.

На заседании был заслушан отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за прошедший год.

Зампред комиссии Фазаил Агамалы, депутаты Хикмет Мамедов, Малахат Ибрагимгызы, Насиб Махамалиев, Низами Сафаров и Мадар Мусаев высоко оценили деятельность комиссии за последний год и представленный отчет.