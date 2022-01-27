27 января состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, на заседании председатель комиссии Эльдар Ибрагимов рассказал о важности принятия в прошлом году Положения о Дисциплинарной комиссии.
Эльдар Ибрагимов отметил, что все поступающие в комиссию вопросы были тщательно изучены, приняты соответствующие меры со строгим соблюдением законодательства. В том числе комиссия дала положительное заключение на вопрос о прекращении депутатского иммунитета парламентария по 55-му Хачмазскому городскому избирательному округу Эльданиза Салимова.
По его словам, за отчетный период в Дисциплинарную комиссию поступило 20 обращений от граждан.
На заседании был заслушан отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за прошедший год.
Зампред комиссии Фазаил Агамалы, депутаты Хикмет Мамедов, Малахат Ибрагимгызы, Насиб Махамалиев, Низами Сафаров и Мадар Мусаев высоко оценили деятельность комиссии за последний год и представленный отчет.