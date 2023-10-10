Состоялась встреча председателей парламентов Азербайджана и Румынии

В рамках официального визита в Румынию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов парламента этой страны Альфредом-Робертом Симонисом.

В рамках официального визита в Румынию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов парламента этой страны Альфредом-Робертом Симонисом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Альфред-Роберт Симонис выразил уверенность в том, что этот визит будет способствовать развитию сотрудничества между парламентами двух стран, дальнейшему укреплению дружественных отношений.

Председатель Палаты депутатов отметил, что визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Румынию и президента Румынии Клауса Йоханниса в Азербайджан являются проявлением дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что этот визит стал ее первым официальным визитом в Румынию в качестве председателя Милли Меджлиса и выразила уверенность в том, что он будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению связей между странами.

Было подчеркнуто, что Румыния является второй страной в мире и первой среди стран Европейского союза, признавшей независимость Азербайджана. В прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Сегодня дружественные отношения между Азербайджаном и Румынией развиваются на уровне стратегического партнерства. Азербайджан и Румыния также успешно сотрудничают в рамках международных организаций.

Подчеркнув исключительную роль политических контактов в развитии двусторонних отношений, спикер Сахиба Гафарова отметила, что взаимные визиты глав государств служат дальнейшему развитию активного политического диалога на высоком уровне. На встрече было отмечено, что энергетическое сотрудничество является одним из основных направлений двустороннего сотрудничества.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.