Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана"

Состоится симпозиум молодых юристов на тему ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев как основоположник правовых реформ Азербайджана"

Состоится симпозиум молодых юристов на тему ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана".

Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса на 2023 год.

Рабочим планом также предусмотрено проведение в рамках "Года Гейдара Алиева" встречи спортивных специалистов с тренерами и спортсменами, а также общественных слушаний, посвященных 2 февраля - Дню молодежи.

В то же время в рабочий план включено проведение общественных слушаний, посвященных 5 марта - Дню физической культуры и спорта.