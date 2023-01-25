Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана"

Состоится симпозиум молодых юристов на тему ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана".
Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса на 2023 год.
Рабочим планом также предусмотрено проведение в рамках "Года Гейдара Алиева" встречи спортивных специалистов с тренерами и спортсменами, а также общественных слушаний, посвященных 2 февраля - Дню молодежи.
В то же время в рабочий план включено проведение общественных слушаний, посвященных 5 марта - Дню физической культуры и спорта.