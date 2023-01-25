О нас

Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана"

Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана" Состоится симпозиум молодых юристов на тему ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев как основоположник правовых реформ Азербайджана"
Милли Меджлис
25 января 2023 г. 11:43
Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана
Гейдар Алиев

Состоится симпозиум молодых юристов на тему ”Общенациональный лидер Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана".

Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса на 2023 год.

Рабочим планом также предусмотрено проведение в рамках "Года Гейдара Алиева" встречи спортивных специалистов с тренерами и спортсменами, а также общественных слушаний, посвященных 2 февраля - Дню молодежи.

В то же время в рабочий план включено проведение общественных слушаний, посвященных 5 марта - Дню физической культуры и спорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev Azərbaycan hüquq islahatlarının banisi kimi” mövzusunda simpozium keçiriləcək

Другие новости из категории

Депутат: В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков
Депутат: В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков
25 января 2023 г. 12:23
Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева
Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева
24 января 2023 г. 16:56
Депутат: В законодательство в сфере памятников истории и культуры могут внести изменения
Депутат: В законодательство в сфере памятников истории и культуры могут внести изменения
24 января 2023 г. 16:19
Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом О кинематографии
Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом "О кинематографии"
24 января 2023 г. 16:03
В Азербайджане пройдет заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи
В Азербайджане пройдет заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи
24 января 2023 г. 15:56
В Милли Меджлисе разработают законопроект Об охране нематериального культурного наследия
В Милли Меджлисе разработают законопроект "Об охране нематериального культурного наследия"
24 января 2023 г. 15:33
Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются
Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются
23 января 2023 г. 12:39
​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента
​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента
23 января 2023 г. 12:36
Депутат предложил организовать конференцию на тему “Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия”
Депутат предложил организовать конференцию на тему “Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия”
23 января 2023 г. 12:17
Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года
Муса Гулиев: Ошибочный расчет пенсий чаще всего происходил до 2020 года
23 января 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi