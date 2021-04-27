Состав ЦИК сформирован заново

ЦИК сформирован в новом составе, утверждены заменяющие члены

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден вопрос избрания членов и заменяющих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

Как передает Report, после обсуждений Милли Меджлис принял законопроект о переформировании состава ЦИК.

ЦИК сформирован в новом составе, утверждены заменяющие члены.

Комиссия традиционно сформирована из 18 членов, из которых 6 – депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан", 6 - независимые депутаты, 6 – представители парламентского меньшинства.

От парламентского большинства - партии "Ени Азербайджан" в члены ЦИК представлены:

Мазахир Панахов

Ровзат Гасымов

Гусейн Пашаев

Шаитдин Алиев

Рамиз Ибрагимов

Валида Кязымова

Суреддин Гумбатов (заменяющий)

Независимые депутаты:

Ильхам Мамедов

Низами Надирханлы

Фуад Джавадов

Габиль Оруджов

Арифа Мухтарова

Наиля Аскерова

Айдын Мурадов (заменяющий)

Депутаты от парламентского меньшинства:

Партия Великого созидания – Бахшейш Аскеров

Партия "Ана Ветен" – Этибар Гулиев

Партия Единого Народного фронта Азербайджана – Микаил Рагимли

Партия Гражданской солидарности – Алмас Гахраманлы

Кандидат от Азербайджанской партии демократический реформ и партии Гражданского единства – Тофиг Гасанов

Партия Демократического просвещения – Илькин Шахбазов

Ниямеддин Ордухан (заменяющий).