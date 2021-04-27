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Состав ЦИК сформирован заново

Состав ЦИК сформирован заново ЦИК сформирован в новом составе, утверждены заменяющие члены
Милли Меджлис
27 апреля 2021 г. 12:29
Состав ЦИК сформирован заново
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден вопрос избрания членов и заменяющих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

Как передает Report, после обсуждений Милли Меджлис принял законопроект о переформировании состава ЦИК.

ЦИК сформирован в новом составе, утверждены заменяющие члены.

Комиссия традиционно сформирована из 18 членов, из которых 6 – депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан", 6 - независимые депутаты, 6 – представители парламентского меньшинства.

От парламентского большинства - партии "Ени Азербайджан" в члены ЦИК представлены:
Мазахир Панахов
Ровзат Гасымов
Гусейн Пашаев
Шаитдин Алиев
Рамиз Ибрагимов
Валида Кязымова

Суреддин Гумбатов (заменяющий)

Независимые депутаты:
Ильхам Мамедов
Низами Надирханлы
Фуад Джавадов
Габиль Оруджов
Арифа Мухтарова
Наиля Аскерова

Айдын Мурадов (заменяющий)

Депутаты от парламентского меньшинства:

Партия Великого созидания – Бахшейш Аскеров
Партия "Ана Ветен" – Этибар Гулиев
Партия Единого Народного фронта Азербайджана – Микаил Рагимли
Партия Гражданской солидарности – Алмас Гахраманлы
Кандидат от Азербайджанской партии демократический реформ и партии Гражданского единства – Тофиг Гасанов
Партия Демократического просвещения – Илькин Шахбазов

Ниямеддин Ордухан (заменяющий).

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