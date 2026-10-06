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    Сообщения о коррупционных правонарушениях будут рассматриваться в течение 20 рабочих дней

    Милли Меджлис
    • 06 октября, 2026
    • 15:27
    Сообщения о коррупционных правонарушениях будут рассматриваться в течение 20 рабочих дней

    Сообщения о коррупционных правонарушениях будут незамедлительно регистрироваться и рассматриваться в течение 20 рабочих дней.

    Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

    Документ был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по правовой политике и государственному строительству.

    В законопроекте указано, что уполномоченное структурное подразделение (лицо) обязано незамедлительно зарегистрировать сообщение о коррупционном правонарушении после его получения и уведомить заявителя о факте регистрации.

    Уполномоченное структурное подразделение (лицо) должно рассмотреть сообщение в течение 20 рабочих дней со дня его регистрации и уведомить заявителя о результатах рассмотрения по почте или в электронной форме. При необходимости получения дополнительных материалов и сведений уполномоченное лицо имеет право продлить этот срок на 10 рабочих дней.

    Согласно документу, если в ходе рассмотрения требуется получение дополнительных материалов и сведений, уполномоченное структурное подразделение (лицо) может направить запрос другим подразделениям организации или другим структурам. В этом случае ответ на данный запрос должен быть предоставлен не позднее 7 рабочих дней.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Коррупционные преступления
    Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatlara 20 iş günü ərzində baxılacaq
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