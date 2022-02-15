Софинансирование ОМС откладывается еще на один год

Применение совместного финансирования в связи с обязательным медицинским страхованием в Азербайджане откладывается еще на один год.

Применение совместного финансирования в связи с Обязательным медицинским страхованием в Азербайджане откладывается еще на один год.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон ”О медицинском страховании".

Ранее предполагалось, что применение этого совместного финансирования вступит в силу с 1 января 2022 года.

Таким образом, при обращении с целью получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования в государственное медицинское учреждение, расположенное вне территориального медицинского подразделения, куда страхователь был направлен для получения непосредственно амбулаторно-поликлинических, лабораторных, функционально-диагностических медицинских услуг без обращения за первичной медико-санитарной помощью, с 1 января 2023 года страхователь будет выплачивать сумму софинансирования.

Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в I чтении.