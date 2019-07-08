Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса уходят на каникулы

Со следующей недели депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уходят на каникулы.
Как сообщает Report, члены парламента будут находиться на отдыхе с 15 июля по 30 августа.
В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.
Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается пособие в размере двухмесячной зарплаты.
Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется 30 сентября и продолжится до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты ММ.
Весенняя сессия Милли Меджлиса началась 1 февраля и продолжалась до 31 мая. В июне-июле была созвана внеочередная сессия законодательного органа. Последнее заседание внеочередной сессии назначено на 12 июля.
İlkin PirəliАвтор новости