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Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы

Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат льготы и привилегии
Милли Меджлис
18 ноября 2022 г. 12:31
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы

Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат льготы и привилегии.

Как сообщает Report, проект поправок в Трудовой кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно новой статье, специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, имеют право пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными Кодексом и другими законами, в том случае, если работодатель, с которым специалисты заключают трудовой договор, находится на налоговом учете на освобожденных территориях; рабочие места специалистов зарегистрированы на освобожденных территориях; специалисты поселяются на освобожденных от оккупации территориях.

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən Qarabağda işləyən mütəxəssislərə güzəştlər və imtiyazlar tətbiq olunacaq

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