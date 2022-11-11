Со следующего года электронное подписание трудовых договоров может стать обязательным

Пакет законов о полном переходе на электронный трудовой договор в Азербайджане подготовлен и в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис. Cчитаем, что в следующем году в стране будет применено обязательное электронное подписание всех трудовых дого

Пакет законов о полном переходе на электронный трудовой договор в Азербайджане подготовлен и в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис. Cчитаем, что в следующем году в стране будет применено обязательное электронное подписание всех трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на обсуждении законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год“ на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, таким образом, больше не будет необходимости в трудовых книжках, распоряжениях на бумажных носителях и т.п.: “Делопроизводство и администрирование персонала по стране, а также параллельно все остальное будут управляться посредством электронной системы".