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Со следующего года электронное подписание трудовых договоров может стать обязательным

Со следующего года электронное подписание трудовых договоров может стать обязательным Пакет законов о полном переходе на электронный трудовой договор в Азербайджане подготовлен и в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис. Cчитаем, что в следующем году в стране будет применено обязательное электронное подписание всех трудовых дого
Милли Меджлис
11 ноября 2022 г. 15:40
Со следующего года электронное подписание трудовых договоров может стать обязательным

Пакет законов о полном переходе на электронный трудовой договор в Азербайджане подготовлен и в ближайшее время будет представлен в Милли Меджлис. Cчитаем, что в следующем году в стране будет применено обязательное электронное подписание всех трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на обсуждении законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год“ на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, таким образом, больше не будет необходимости в трудовых книжках, распоряжениях на бумажных носителях и т.п.: “Делопроизводство и администрирование персонала по стране, а также параллельно все остальное будут управляться посредством электронной системы".

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən əmək müqavilələrinin elektron imzalanması məcburi ola bilər

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