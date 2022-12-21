Меняются требования в связи с назначением судей в суды высшей инстанции

Меняются требования в связи с назначением судей в суды высшей инстанции.

Меняются требования в связи с назначением судей в суды высшей инстанции.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О судах и судьях" вносится поправка.

Поправкой, в статье 94-й закона слова "5 лет" заменяются на "3 года".

Таким образом, судьями судов высшей инстанции могут назначаться лица, как правило, проработавшие судьями первой инстанции по меньшей мере 3 года.

Действующий вариант закона звучит как: "На должности судей высшей инстанции могут назначаться лица, как правило, проработавшие как минимум 5 лет в качестве судей судов первой инстанции".