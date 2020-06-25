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Следующее заседание Милли Меджлиса состоится на следующей неделе

​Следующее заседание Милли Меджлиса состоится на следующей неделе

Обнародовано время очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По ее словам, очередное пленарное заседание состоится 29 июня.

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