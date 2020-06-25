Следующее заседание Милли Меджлиса состоится на следующей неделе

​Следующее заседание Милли Меджлиса состоится на следующей неделе

25 июня, 2020 12:08

https://report.az/storage/news/dcef282f1dea1cf31fc5b94bb9fa35c6/39a998ce-814f-4beb-964e-d692167528f0_292.jpg Обнародовано время очередного заседания Милли Меджлиса. Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила на сегодняшнем пленарном заседании парламента. По ее словам, очередное пленарное заседание состоится 29 июня.

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Эта новость также доступна на других языках: Milli Məclisin növbəti iclası gələn həftə keçiriləcək

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