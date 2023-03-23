Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС пройдет в России

Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в России.

Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в России.

Как сообщает Report, сегодня в формате видеоконференции состоялось 60-е заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС.

В мероприятии приняли участие представители делегаций стран-членов организации. Парламент Азербайджана на заседании представляли председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, руководитель Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС Муса Гулиев и депутат Рамин Мамедов.

На заседании был принят проект доклада на тему "Роль средств массовой информации в социально-экономическом развитии государств-членов ОЧЭС".

На встрече был обсужден ряд организационных вопросов. Председатель комитета Милли Меджлиса Муса Гулиев был переизбран председателем Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС. Участники мероприятия также избрали заместителей председателя комитета.

На встрече определены место, дата и тема следующего заседания комитета. 61-е заседание комитета планируется провести в Российской Федерации в октябре 2023 года.