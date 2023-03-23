О нас

Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС пройдет в России

Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС пройдет в России Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в России.
Милли Меджлис
23 марта 2023 г. 17:56
Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС пройдет в России

Следующее заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в России.

Как сообщает Report, сегодня в формате видеоконференции состоялось 60-е заседание Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС.

В мероприятии приняли участие представители делегаций стран-членов организации. Парламент Азербайджана на заседании представляли председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, руководитель Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС Муса Гулиев и депутат Рамин Мамедов.

На заседании был принят проект доклада на тему "Роль средств массовой информации в социально-экономическом развитии государств-членов ОЧЭС".

На встрече был обсужден ряд организационных вопросов. Председатель комитета Милли Меджлиса Муса Гулиев был переизбран председателем Комитета культуры, образования и социальных вопросов ПА ОЧЭС. Участники мероприятия также избрали заместителей председателя комитета.

На встрече определены место, дата и тема следующего заседания комитета. 61-е заседание комитета планируется провести в Российской Федерации в октябре 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке QDİƏT PM-in Mədəniyyət, təhsil və sosial məsələlər komissiyasının növbəti iclası Rusiyada keçiriləcək

Самое важное

Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
23 марта 2023 г. 15:35
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
23 марта 2023 г. 10:32
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
21 марта 2023 г. 20:09
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi