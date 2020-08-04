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Скончался депутат Милли Меджлиса

Скончался депутат Милли Меджлиса Об этом сообщили в Милли Меджлисе
Милли Меджлис
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4 августа 2020 г. 09:52
Скончался депутат Милли Меджлиса

Скончался председатель Совета аксакалов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, председатель Счетной комиссии парламента Фаттах Гейдаров.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Фаттах Гейдаров родился 23 февраля 1938 года в селе Чешмабасар Бабекского района Нахчыванской АР. В 1955 году окончил среднюю школу в деревне Нехрем, а в 1959-1964 годах получил образование в Азербайджанском государственном университете на факультете математики и механики. В 1975 году окончил Высшую партийную школу Баку.

С 1958 года начал преподавать в восьмилетней деревенской школе Чешмабасара. В 1970 служил вторым секретарем Партийного комитета Ордубадского района, а в 1970-1990 годах был депутатом от Нахчывана и Ордубадского района.

С 1978 года работал первым секретарем Ордубадского районного комитета партии, с 1986 года - Джульфинского районного комитета партии, а с 1983 года был министром культуры Нахчыванской АР.

В 1990-1995 годах был депутатом Верховного Совета Нахчыванской АР. Был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики I (1995 год), II (2000 год), III (2005 год), IV (2010 год) созывов. 1 ноября 2015 года избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики V созыва. Был председателем счетной комиссии Милли Меджлиса, заместителем председателя комитета ММ по региональным вопросам, председателем Совета аксакалов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin deputatı vəfat edib

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