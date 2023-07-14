Скончался депутат Мадер Мусаев

Скончался депутат Милли Меджлиса Мадер Мусаев.

Скончался депутат Милли Меджлиса Мадер Мусаев.

Об этом Report сообщили близкие покойного.

Мадер Мусаев родился 26 ноября 1947 года в Баку. Окончил факультет промышленного товароведения и организации торговли Бакинского отделения Московского кооперативного института. С 1964 года работал в городе Баку учеником продавца, младшим продавцом, старшим продавцом, с 1971 года был заведующим магазином, с 1976 года - старшим продавцом в универсаме. В 1986-1995 гг. работал заведующим торгового центра "Бахар".

Был избран депутатом Верховного совета Азербайджанской Республики XII созыва, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики I , II, III, IV, V и VI созывов.

Награжден орденами "Шохрат" и "Шараф", "За службу Родине" первой степени.

Отметим, что первым новость о кончине М.Мусаева распространил сайт unikal.az.