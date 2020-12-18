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Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?

Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане? Обнародовано число должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов в Азербайджане
Милли Меджлис
18 декабря 2020 г. 15:54
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?

Обнародовано число должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов в Азербайджане.

Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Низами Сафаров сообщил Report, что за последние 10 месяцев к ответственности привлечено 785 должностных лиц.

По его словам, этот показатель охватывает период с 14 марта по 14 декабря. Их признали виновными в нарушении требований статьи 211 (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin rejimini pozan vəzifəli şəxslərin sayı məlum olub

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